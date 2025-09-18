Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren AP Vergi Konuları Komitesi’nden (FISC) bir heyeti kabul etti.

Fileleftheros gazetesinin haberinde göre, AP Vergi Konuları Komitesi’nden (FISC) bir heyet, Güney Kıbrıs’taki vergi reformu konusunu ele almak üzere Güney Kıbrıs’ta bulunuyor.

Gazete, heyetin dün Rum Meclis Başkanı Dimitriu’yla bir araya geldiğini ve görüşmede yaptığı konuşmada, vergi reformunun önemine değinerek, FISC’in rehberliğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdiğini aktardı.