Rum Maliye Bakanlığının, Rum kayıp aileleri ve eşlerine yardım ödeneğine onay vermediği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi”nin dünkü toplantısında Maliye Bakanlığı’nın, Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın kayıp aileleri ve eşlerine sosyal yardım ödeneği verilmesi önerisini reddettiği bilgisi doğrulandı.

Bu kişilere desteğinin sözde kalmaması gerektiğine işaret ederek tepkilerini ortaya koyan komite üyeleri, "Aynı kişiye birden fazla emekli maaşı, memurlara ek mesai ücreti ödenen Güney Kıbrıs’ta Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın önerisi kabul edilseydi Maliyeden çıkacak para toplamda sadece 500 bin Euro olacaktı" değerlendirmesinde bulundu.