Fileleftheros gazetesi, Budapeşte’de geçen yıl yapılan ve 2024 Paris Olimpiyatları’nın yolunu açan eleme yarışlarında, Rum jüri üyesinin, Güney Kıbrıs adına yarışan Vera Tugolukova’ya Polonyalı rakibi Liliana Levinskaya karşısında ayrıcalık tanıdığı ve Levinskaya’nın elendiği, Tugolukova’nın da Paris Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandığına dair Etik Kurulu’na şikayette bulunulduğunu yazdı.

Gazete, Rum jüri üyesinin puanlamada haksızlık yaptığına ve Polonyalı yarışmacının elenmesini sağladığına dair şikayetin, Uluslararası Jimnastik Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından incelendiğini, Rum jüri üyesinin Paris Olimpiyatları’nda görev yapamadığını; bununla birlikte Avrupa Jimnastik Federasyonu ve Lozan’da faaliyet gösteren Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde de bu şikayetin incelendiğini kaydetti.

Haberde, Rum Jimnastik Federasyonu Başkanı Savvas Matsas’ın, böyle bir şikayet yapıldığını doğruladığı, ancak Rum jüri üyesinin sonuçları manipüle ettiği iddialarını kesin bir dille yalanladığı ifade edildi.