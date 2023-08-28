Yunanistan’daki yangınların söndürülmesi çalışmalarına katılmak amacıyla bu ülkeye giden Rum itfaiye ekibinin, Evros’a (Meriç) bağlı “Sufliu bölgesi karşısındaki “Tris Vrises” mevkisindeki yangına müdahale edeceği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, sosyal medya platformu “X” üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ekibinin Dedeağaç’a vardığını burada, Yunan itfaiye ekiplerine dahil olacağını ifade etti.

Kettis, Rum itfaiye ekibinin, tehlikeli bir şekilde aktif ve büyük olan bölgedeki yangına müdahale edeceğini belirtti.