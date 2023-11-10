Rum İçişleri Bakanlığı’nın, uluslararası koruma başvuru sahipleri için yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilmesiyle ilgili faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle bazı avukatlar için Barolar Birliği’ne şikayette bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, İçişleri Bakanlığı’nın bir önceki Genel Müdürü Kostas Konstantinu, o dönemin Barolar Birliği Başkanı’na gönderdiği iki mektupla bazı avukatların, uluslararası koruma başvurusunda bulunanların istismar edildiği iddiasıyla bağlantılı eylemlerini şikayet ettiğini yazdı.

Barolar Birliği’nden, (gazete olarak) bu şikayetlerin incelenip incelenmediği konusunda bilgi istediklerini yazan gazete, Barolar Birliği’nin bu yöndeki mektupların alındığını teyit ederken bir durumda Disiplin Konseyi tarafından ceza verildiği yönünde bilgilendirmede bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Barolar Birliği ayrıca etkilenen kişinin mahkemeye başvurduğunu ancak davasının iptal edildiğini de ifade etti.

Gazete diğer kişiler için bilgilendirmenin yapılmadığını da yazdı.

Öte yandan, Politis gazetesi yatırım alanında faaliyet gösteren iki kadın avukatın, müşterilerini milyonlarca Euro dolandırdığını yazdı.

Gazete polisten elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, dolandırıcılık olayındaki mağdurların fazla olduğunu yazarken sadece iki durumda, bahse konu avukatlara 500 bin Euro verildiğini belirtti.

Habere göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.