Avusturya Başbakanı Christian Stocker iki günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’a gitti

Stocker’in bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile makamında görüşeceğini belirten Politis’e göre görüşmede ele alınacak konular arasında ikili ilişkiler, Avrupa ajandasına tabi konular, Rum yönetiminin 2026’nın ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığı öncelikleri bulunuyor.

Güney Kıbrıs ile Avusturya arasındaki yeşil ve sürdürülebilir enerji, rekabetçilik ve inovasyon, profesyonel eğitim ve öğretim, turizm ve kültür alanlarındaki iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde özellikle durulacağı belirtilen görüşmede ayrıca Rum yönetiminin Avusturya’nın aktif desteğiyle Schengen Bölgesine katılım çabaları da ele alınacak.