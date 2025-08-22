Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, görevi süresi sona eren Ukrayna'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Ruslan Nimchynsk'le bir veda görüşmesi gerçekleştirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili “X” platformunda yaptığı paylaşıma dayanarak, Kombos’un görüşmede Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya yönelik istikrarlı desteğinin yanı sıra Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin taahhüdünü ifade ettiğini iletti.

Özverili hizmetlerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkısından ötürü Ukrayna Büyükelçisine teşekkür eden Kombos, Nimchynsk'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.