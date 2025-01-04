Haravgi gazetesinde “Uluslararası Hukuk Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Egemenlik Haklarını Koruyor” başlığıyla yer alan habere göre Letimbiotis, bu tezin yalnızca Güney Kıbrıs’ın değil AB’nin tezi olduğunu da savundu.

Dün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Türkiye-Suriye MEB’i ilan edilmesi ihtimaliyle ilgili sorularını yanıtlayan Letimbiotis, bunun Avrupa Konseyi düzeyinde ele alınan bir şey olduğunu da söyledi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarının uluslararası hukukla icra edildiği ve korunduğunun bilindiğini dile getiren Letimbiotis, alınan her türlü kararın uluslararası hukuku da dikkate almasını istediklerini söyledi.

Letimbiotis bunun yalnızca Güney Kıbrıs’ın değil bizzat AB’nin ve tüm üye devletlerin net tezi olduğunu da savundu.

Letimbiotis Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının Suriye’ye gidişinden önce Rum kesimiyle herhangi bir iletişim kurulup kurulmadığı ve olası bir Türkiye-Suriye MEB’iyle ilgili yayımlanan şeyler göz önüne alındığında, bakanların herhangi bir tez iletip iletmeyeceklerine dair olası bir olumlu yanıt konusundaki soruya ise yanıtında, konunun Rum Yönetiminin inisiyatifiyle AB üye devletleri liderleri düzeyinde hali hazırda ele alındığını dile getirdi.

Suriye’yle ilgili gayri resmi çalışma belgesinin AB üye devletleri liderleri aşamasında ele alındığını da ifade eden Letimbiotis, bunun Rum Yönetiminin inisiyatifiyle Yunanistan ve Avusturya’nın iş birliği ve eşgüdümüyle hazırlandığını ifade etti.

Konunun AB’nin üstlenebileceği ve üstlenmesi gereken belirli eylemler çerçevesinde tartışıldığını ifade eden Letimbiotis, bunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bölge ülkelerinin liderleriyle düzenli ve sürekli temaslarının ardından, bölgenin bir ülkesi ve AB üye devleti olarak ilettikleri görüş olduğunu kaydetti.

Letimbiotis bu ülkelerin tezlerini Suriye’yle ilgili çalışma belgesine dahil ettiklerini de kaydetti.

Suriye’de olup bitenler ve AB üye ülkelerinin tutumuyla ilgili bir soru üzerine ise Letimbiotis, ortak bir paydaya sahip olmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Letimbiotis tam olarak Suriye aynı zamanda daha geniş AB bölgesi açısından ortak politika oluşturma çabasının tartışıldığını ve gerekli fikir alışverişinde bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Karpaz Türkiye-Suriye MEB’i açısından Bir Uzantı” başlıklı haberinde Ankara’nın Suriye’deki yeni rejimle yakın ilişkileri dolayısıyla bölgede düzeyi yükseltilmiş bir rol elde ettiği bir zamanda, Türkiye ile Suriye arasında olası bir MEB belirlenmesine dair haber ve ifadelerin Rum kesiminde endişeye yol açtığını yazdı.

Gazete böyle bir gelişmenin, yasadışı olmasının ötesinde, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik dengeler açısından ciddi sonuçlara sahip olduğunu da öne sürdü.

Öte yandan konuyla ilgili olarak “Politis” radyosundaki bir programda konuşan diplomat, eski dışişleri bakanlığı genel müdürü ve büyükelçi Aleksandros Zinon ise açıklamasında, başka bir parametreye işaret ederek Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda yer alan Karpaz yarımadası bölgesinin Suriye’ye yönelik bir uzantı teşkil ettiğini ve bunun endişeye sebep olan bir durum olduğunu öne sürdü.

Zinon gelişmekte olan durumun, bölgede gerçekleşen hareketlerin yakından ve sürekli izlenmesini gerektirdiğini de ekledi.

Haber Alithia’da “Egemenlik Haklarımız Uluslararası Hukuk Tarafından Korunuyor- Olası Türkiye-Suriye MEB’i AB Liderleri Düzeyinde de Ele Alındı- Letimbiotis: Suriye’ye Yönelik Ortak Politika Çizilmesi Çabası”, Fileleftheros’ta “Kıbrıs Cumhuriyeti Uluslararası Hukuku Öne Çıkarıyor” ise başlıklarıyla yer aldı.