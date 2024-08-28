Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın AB’deki en pahalı elektrik enerjisi kullanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, enerji maliyetinin aşağı çekilmesi için deniz altı kablosuyla elektrik elde edilmesinin önemine dikkat çekti.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Papanastasiu’nun dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir seminerde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın elektrik enerjisi maliyetlerine dikkat çektiğini yazdılar.

Habere göre Papanastasiu konuşmasında, Güney Kıbrıs’ta elektrik enerjisinin perakende fiyatının kilovat saatinin (kWh) 33 sent olduğunu, bu fiyatın AB ortalamasının ise 15 sente tekabül ettiğini belirterek, pahalı elektrik enerjisinin haneler ve işletmelerin “katili” olduğunu ifade etti.

Pahalı elektrik enerjisinin haneleri, işletmeleri ve ekonomiyi öldüren en büyük etken olduğunu vurgulayan Papanastasiu, doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin yanı sıra Güney Kıbrıs’ın elektrik kablosuyla AB’ye bağlanması projesinin de, enerji maliyetlerini düşürecek en önemli etken olabileceğini belirtti.

Papanastasiu, uzun zamandır bu proje için çalıştıklarını ve artık önümüzdeki haftalarda karar alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

- - Maliye Bakanı: “Kablo döşenme projesi çok ciddi ve her yönüyle ele alınmalı”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, Enerji Bakanı’nın aksine, kabloyla elektrik projesi konusunda temkinli konuştuğunu yazdı.

Keravnos, Güney Kıbrıs’ın deniz altı elektrik kablosuyla Yunanistan’a bağlanması projesinde “jeopolitik tehlikelerden” söz etti.

“İtalyan araştırma gemisi çalışmaya başladığında Türk gemilerinin çıkış yapması” olayını hatırlatan Keravnos, projenin “çok ciddi bir proje olduğunu ve karar almadan önce her açıdan değerlendirmek zorunda olduklarını” sözlerine ekledi.