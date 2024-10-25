Rum Sözcü “haberim yoktu, basından öğrendim”

Sözcü Vekili “Tatar’ın açıklamalarını takip ediyoruz ama bunlar Guterres’in karar vereceği konular”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yönetim masasında 2+1, garantiler masasında 5+1, güvenlik masasında da 4+1 şekilde formüle ettiği 3 ayrı masa önerisinin özlü müzakerelerle alakalı olduğu için reddettiğini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bu öneriye sessiz kaldığını vurguladığı açıklaması Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros haberi manşetten “Masaları da Tekmeledi… Ersin Tatar Açık Pencere Bırakmadı… Alelacele Sadece ‘Anavatanlarla’ Görüşmeyi Kabul Ettiğini Açıkladı”, iç sayfasında da “Tatar Üç Masayı tekmeledi… İngiltere’yi İstemiyor Denge Olabilmesi İçin Masada Sadece 4+1’de Israr Ediyor” başlık ve spotlarını kullandı.

Gazete Rum Enformasyon Dairesi’nin Kıbrıs Türk medyasından alıntıladığı Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilgili açıklamasını “Tatar’ın çeşitli bahane ve gerekçeler aradığı” yorumuyla aktardı.

Alithia’nın “Taraf Üç Masayı Da Uçurdu…. 4+1 Genişletilmiş Görüşmede Israr Ediyor… İngiltere’nin Bakan Düzeyinde Gözlemci Olarak Katılmasını Öneriyor” başlıklı manşet haberine göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Hristodulidis’in önerisini “gayriresmi yemek gecesi reddettiğinden haberi olmadığını, bunu Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından öğrendiğini öne sürdü.

Gazete Kıbrıs Türk medyasından alıntılanan haber eşliğinde, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in OMEGA isimli yayın organına yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre Hristodulidis’in önerisinin müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koyabileceğini düşündüğünü söyleyen Letimbiotis Tatar'ın öneriyi reddetmesi konusunda ise “henüz o noktada değiliz.” cevabını verdi. Letimbiotis -beşli mi yoksa 4+1 mi olacağını izah etmeksizin- “genişletilmiş görüşmede, müzakerelerin başlaması için zemin olup olmadığı görüşülecek” dedi, Rum tarafının, bu görüşmenin yılsonundan önce gerçekleşmesini arzuladığını söyledi.

Letimnbiotis Cumhurbaşkanı Tatar’ın öneriyi gayriresmi yemek gecesi reddettiğinden haberdar olmadığını, bunu, (Tatar’ın) bugünkü (dünkü) açıklamasından öğrendiğini savundu.

Tatar’ın ilgili açıklamasını okurlarına Tatar ‘Üç Masayı’ Reddetti” başlığıyla aktaran Politis ise Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun açıklamasına yer verdi.

Habere göre Andoniu “biz çabaya bağlıyız. Tatar’ın açıklamalarını takip ediyoruz ancak bunlar, BM Genel Sekreter’inin karar vereceği konulardır. Üç ayrı masa önerisi sürecin kolaylaştırılması için yapıldı.” dedi.

Haravgi Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasını “Tatar Müzakerelerin Yeniden Başlatılmasıyla İlgili Yeni Çabayı Torpilliyor… Ortak Zemin Bulunup Bulunamayacağının Belirlenmesi İçin 4+1 Görüşme Olması Gerektiğini Savunuyor”, Rum Sözcü Letimbiotis’in açıklamasını da “Başkan Hristodulidis’in Önerisi Diyaloğun Yeniden Başlamasını Gündeme Getirebilir” başlığıyla aktardı.

Gazete “Müzakereciler Dün İlk Görüşmesini Yaptı… Kıbrıs Sorununda Sonraki Adımların Belirlenmesi Olumlu” başlıklı haberinde Rum Müzakereci Menelaos Menelau ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın 15 Ekim’de New York’ta yemek formunda gerçekleşen gayriresmi görüşmeden sonra dün ilk kez bir araya geldiğini yazdı.

Gazete RİK’i kaynak göstererek New York’taki gayriresmi yemeğin sonuçlarının gözden geçirildiği görüşmede Onar ve Menelau’nun, iki toplumun tezlerinde farklılıklara rağmen sonraki adımların belirlenmesini olumlu bulduğunu yazdı.

Habere göre bir buçuk saat süren görüşmede, gerek genişletilmiş görüşmeden gerek Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis arasındaki ikili görüşmeden sonuç çıkabilmesi için uygun ön çalışmanın yapılması gereğini Onar da Menelau da teslim etti.