Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, yeni yıl tatili dolayısıyla bugün ve yarın çıkmayacak. Gazeteler, normal yayınlarını 3 Ocak Çarşamba günü sürdürecek.

Güney Kıbrıs Ve Pakistan İlişkilerinin Geliştirilmesine Vurgu Yapıldı Güney Kıbrıs Ve Pakistan İlişkilerinin Geliştirilmesine Vurgu Yapıldı

Türk Ajansı Kıbrıs'ın Rum basını özetleri bülteni bu nedenle bugün ve yarın yayımlanmayacak.