Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, yeni yıl tatili dolayısıyla bugün ve yarın çıkmayacak. Gazeteler, normal yayınlarını 3 Ocak Çarşamba günü sürdürecek.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın Rum basını özetleri bülteni bu nedenle bugün ve yarın yayımlanmayacak.