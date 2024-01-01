Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, yeni yıl tatili dolayısıyla bugün ve yarın çıkmayacak. Gazeteler, normal yayınlarını 3 Ocak Çarşamba günü sürdürecek.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın Rum basını özetleri bülteni bu nedenle bugün ve yarın yayımlanmayacak.
Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, yeni yıl tatili dolayısıyla bugün ve yarın çıkmayacak. Gazeteler, normal yayınlarını 3 Ocak Çarşamba günü sürdürecek.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın Rum basını özetleri bülteni bu nedenle bugün ve yarın yayımlanmayacak.
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