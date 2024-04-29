Dışişleri Bakanlığı’nın, Rum basınında çıkan “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin taraflara yeni bir öneri sunduğunu ancak Türk tarafının bu öneriyi reddettiği” yönündeki haberi yalanladığı açıklaması bugün Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Alithia gazetesi Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını “Sözde 'DİB' Egemen Eşitlik Konusundaki Söylenenleri De Yalanladı-Üçlü Veya Beşli Görüşme İçin Kıbrıs Türk Tarafına Resmi Bir Öneri Yok” başlığı altında geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “Üçlü Görüşme İçin 'DİB'-Herhangi Bir Davet Almadık” başlığını kullanırken Haravgi gazetesi “'DİB': Üçlü veya Beşli Görüşme İçin Herhangi Resmi Bir Davet Yok” , Fileleftheros gazetesi ise “Türk Tarafı Egemen Eşitlikte Sabit-İşgal Makamları Üçlü veya Beşli Görüşme İçin Kendilerine Öneri Sunulmadığını Savunuyor” şeklinde haberi yansıttılar.