Royal Dog’dan 1 ton mama bağışı

Kuzey Kıbrıs'ta yerli mama üretimi yapan Royal Dog Firması, sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla Girne Belediyesi'ne 1 ton mama bağışladı.

Bağışın ilk kısmı olan 300 kiloluk partiyi Girne Belediyesi'ne teslim eden Royal Dog Firması Direktörü Buray Büsküvütçü, bu önemli adımın sokak hayvanlarının yaşam koşullarına katkı sağlaması için yapıldığını belirtti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Royal Dog Firması'ndan Buray Büsküvütçü, Kaan Özbay ve Hüseyin Mert Coşkun'a teşekkürlerini ileterek, sokak hayvanlarının beslenmesine yapılan bu cömert katkının takdire değer olduğunu ifade etti.

Royal Dog Firması geçtiğimiz hafta da Çatalköy-Esentepe Belediyesi'ne 200 kilogramlık köpek maması bağışlamıştı.

Bu bağışlar, firmanın sokak hayvanlarına olan duyarlılığını ve topluma karşı sorumluluğunu bir kez daha gösteriyor.