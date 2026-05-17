Maliye Bakanlığı, kamu alacağı niteliği taşıyan vergi borçlarına ilişkin herhangi bir vergi affı çalışmasının gündemde bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde kamuoyunda vergi borçlarına yönelik bir af yasası çıkarılacağına dair gerçeği yansıtmayan söylem ve iddiaların dolaşımda olduğunun gözlemlendiği, bu söylemler nedeniyle bazı vatandaşların mevcut vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyi ertelediği ve olası bir af yasasını bekleme eğilimine girdiği yönünde duyumlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların bir mağduriyet yaşamaması, ilerleyen süreçte gecikme zammı, faiz ve benzeri ek mali yükümlülüklerle karşılaşmaması amacıyla bilgilendirme yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Vergi borçlarına ilişkin af yasası hazırlanması veya yürürlüğe konulmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, tüm vatandaşlardan mevcut yasal yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.