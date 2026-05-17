Değirmenlik ve Dumlupınar’da dün çıkan yangınlar, hasara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Değirmenlik’te park halindeki LS 066 plakalı aracın bagajında, tavan lambasının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, araç sürücüsü tarafından su hortumuyla müdahale edilerek, söndürüldü.

- 10 dönüm biçilmiş buğday, telefon direği ile telefon kablosu yandı

Dumlupınar’da buğday ekili bir tarlada ise, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımların biçilmiş buğdayları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönüm biçilmiş buğday, telefon direği ile 50 metre uzunluğundaki telefon kablosu yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.