Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya 'da 1 Aralık'ta yapılan genel seçimin ardından Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, seçimi ilk sırada tamamlayan PSD'den Başbakan Ciolacu 'yu yeni hükümeti kurmak için görevlendirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı bu adımı, Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiyle büyüyen siyasi krizin önüne geçmek ve "istikralı bir Batı yanlısı" hükümet kurulması için attı.

Ciolacu, yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet için kolay bir görev olmayacak. Derin bir siyasi krizin içerisinde olduğumuzun farkındayız. Koalisyon, halkın güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor." dedi.

PSD öncülüğünde kurulacak yeni hükümetin genel seçimde Romanya Parlamentosunda toplam yüzde 54 oy oranı alan Batı yanlısı Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya’nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği'nden (UDMR) oluşması bekleniyor.

Romanya'da yeni koalisyon hükümetinin gün içerisinde parlamentoda yapılacak oylamada güvenoyu alması gerekiyor.

Bu arada ulusal medya, Batı yanlısı partilerin, genel seçimde ciddi bir oy oranına sahip merkez sağ partileri "saf dışı" bırakmak için de beraber hareket ettiğini ileri sürdü.

Öte yandan, PSD, birkaç gün önce Batı yanlısı partilerin oluşturduğu ittifakla hükümet kurma görüşmelerinden çekildiğini duyurmuştu.

- Cumhurbaşkanı seçimi de iptal edildi

Romanya'daki siyasi krizin temel nedeni iptal edilen cumhurbaşkanı seçimi olarak gösteriliyor.

Anayasa Mahkemesinin 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal ettiğini açıklamasının ardından yeni seçimlerin ne zaman düzenleneceği bilinmiyor.

Mahkeme, yeni bir tarih belirlenmesi gerektiği yönünde karar alırken, bu sürecin yeni hükümetin kurulmasından sonra gerçekleşeceği değerlendiriliyor.

Parlamentoda bir araya gelen Batı yanlısı partilerin, yeni cumhurbaşkanı seçiminde de tek adayı destekleyeceği ifade ediliyor.

Romanya'da iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminde NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun "sürpriz" çıkışı gerginliğe neden olmuştu.