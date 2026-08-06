Bu davalara 773 kişinin müdahil olduğunu, kokain ve captagon gibi uyuşturucu kategorilerinde ise 2025 yılının tamamıyla kıyaslandığında artış gözlemlendiğini yazan Alithia gazetesi, Rum Polisi Narkotik Şube Müdürü Hristos Andreu’nun açıklamalarına yer verdi.

2025 yılının tamamında bin 178 tutuklama yapıldığını, bin 114 narkotik davasının kayda geçirildiğini ifade eden Hristu, bugüne kadar ise 273 kilo hint keneviri, 48 kilo hint keneviri reçinesi, 34 hint keneviri bitkisi ve 83 kilo da kokain ele geçirildiğini ifade etti.

Kokainin geçen yılla kıyaslandığında büyük artış kayda geçirilen kategorilerden biri olduğunu, geçen yılın tamamında 51 kilo kokain ele geçirilirken, 2026 yılında ise bugüne kadar 83 kilo kokain ele geçirildiğini vurgulayan Andreu, geçen yılın tamamında 810 kilo hint keneviri, bu yıl ise bugüne kadar 273 kilo hint keneviri ele geçirildiğini ifade etti.

Ele geçirilen hint keneviri reçinesi oranında da artış olduğunu ve 2025 yılında 2 kilo hint keneviri reçinesi ele geçirilmesine karşı bu oranın bu yıl i 48 kilo olduğuna işaret eden Andreu, geçen yıl 6 buçuk, bu yıl ise bugüne kadar 2 buçuk kilo metamfitamin (cyrstal) ele geçirildiğini belirtti.

Geçen yıl 313 tablet ecstasy, bu yıl ise bugüne kadar 333 tablet ecstasy ele geçirildiğini de kaydeden Andreu, 2025 yılının tamamında 71,5 tablet captagon ele geçirilmesine karşın bu yıl ise bu rakamın bugüne kadar bin 194 olduğuna işaret etti.

Bu yıl ilk kez Güney Kıbrıs’ta 60 kilo opioid türü uyuşturucu ele geçirildiğini de kaydeden Andreu, Güney Kıbrıs’ta tespit edilen uyuşturucuların ise en çok İspanya, Yunanistan, Amerika, Kanada, Hollanda, Avusturya ve Belçika menşeli olduklarını belirtti.

KKTC’yle ilgili bir soru üzerine ise Andreu, Rum Narkotik Birimini daha çok meşgul eden konunun captagon olduğunu öne sürdü.

- İki kilodan fazla hint keneviri ele geçirildi

Öte yandan gazete başka bir haberinde salı günü Lefkoşa Rum kesiminde 51 ve 47 yaşlarındaki iki şahsın tasarruflarında uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandığını yazdı.

51 yaşındaki şahsın kullanımındaki araçta yapılan kontrolde 90 gram hint keneviri yanı sıra hint keneviri içeren sigara bulunduğunu ve şahsın göz altına alındığını kaydeden gazete, 47 yaşındaki şahsın kullanımındaki araçta da polis tarafından yapılan kontrolde 3 bıçak yanı sıra evinde yapılan aramada ise 2 kilo 320 gram hint keneviri, 10 bin 800 Euro nakit para ve başka nesneler ele geçirildiğini belirtti.

Gazete, söz konusu şahsın da tutuklandığını ve iki tutuklunun da bu sabah mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini yazdı.