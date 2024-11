Politis 2025 bütçesi bugün görüşülecek Rum Savunma Bakanlığı’nın, meclise gönderdiği nota dayanarak karşı istihbarat eğitiminin Rum “Savunma ve Güvenlik Akademisi” aracılığıyla ve Rum İstihbarat Teşkilatı (KYP) iş birliğinde Lefkoşa’nın Rum kesiminde verileceğini yazdı.

Habere göre 2025 yılında “askeri akademi” (Savunma ve Güvenlik Akademisi) tarafından şu seminerler düzenleyecek:

· KYP iş birliğinde Lefkoşa’nın Rum kesiminde karşı istihbarat seminerleri

· İngiliz Yüksek Komiserliği’nin iş birliğinde Lefkoşa’nın Rum kesiminde “Strategic Leadership Program”

· Baf’taki “Neopolis” Üniversitesi’nin iş birliğinde Baf’ta “Strategic Foresight in Security & Defence”

· İrlanda Maynooth Üniversitesi iş birliğinde Larnaka’da “Mediation Negotiation”

· Avusturya Milli Savunma Akademisi iş birliğinde Larnaka’da “CSDP Orientation Course”

· Avrupa inisiyatifi “Military Erasmus” çerçevesinde “Common Module Military Leadership B”

· Rum Açık Öğretim Üniversitesi iş birliğinde Brüksel’de “Train the trainer course”

· Fransız Yüksek Milli Savunma Eğitimleri (IHEDN) Enstitüsü iş birliğinde Tulon’da “The Challenge of Seuring Maritime Areas fort he EU course”

· Polonya Askeri Donanma Akademisi iş birliğinde Gdynia’da “Protection of Intangible Cultural Heritage”

· Rum Açık Öğretim Üniversitesi iş birliğinde Brüksel’de “Leadership Course”

· Yunanistan Kara Harp Okulu iş birliğinde Selanik’te “Modern Leadership in the Context of LoC &OSINT Course”

· Avusturya Milli Savunma Akademisi ve Belçika Dışişleri Bakanlığı Egmont Enstitüsü iş birliğinde Larnaka’da “ESDC Course on Geo-economics”

· Rum Savunma Bakanlığı Siber Savunma Dairesi iş birliğinde siber güvenlik semineri.

Rum Savunma Bakanlığı “Savunma ve Güvenlik Akademisi’nin” Avrupa Güvenlik ve Savunma Koleji (EKAA) üyesi olarak İdari Akademik Konsey görüşmelerine katıldığı, bu çerçevede 9 çalışma grubundan 3’ü olan “Erasmus Askeri Uygulama grubu”, “AB Askeri Liseler Forumu” ve “Cyber Grub”a iştirak ettiği kaydedildi.

Yine EKAA üye devletlerinden 27 temsilciden oluşan Yönetim Kurulu’nun 4 Ekim 2024’te iki eğitim dönemi için Rum Savunma ve Güvenlik Akademisi Müdürü Zamba Simeon’u idari akademik konsey başkanlığına seçtiği bilgisi de verildi. Rum Savunma ve Güvenlik Akademisi’nin 2022-2023 ve 2023-2024 eğitim dönemlerinde EKAA seminerlerinin organizasyonlarında birinci sırada yer aldığı da kaydedildi.