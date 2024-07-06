Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) seçkin birliklerinde görev yapan personelin polise kaydırılması için yasa çalışması yapıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, yasanın RMMO’nun askeri inzibat, su altı tahrip bölüğü ve dağ komando bölüğünde görev yapan personelin belli kriterlerle özel polis olarak görev yapmasını öngördüğünü yazdı.

Gazete, bu yasayla polis bünyesindeki özel kuvvetlerde görev yapmayı teşvik etmek ve bu kişilerin sahip olduğu eğitim ile beceriden faydalanmanın hedeflendiğini de kaydetti.