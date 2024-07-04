Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutan Yardımcısı Lukas Hacımihail’in, RMMO Komutanı ile yaşadığı sıkıntılar basına da yansıdı.

Politis gazetesi “RMMO Komutan Yardımcısı Ateş Ederek Ayrıldı” başlıklı haberinde RMMO Komutan Yardımcısı Lukas Hacımihail’in, Subaylar Derneği’ne bir mektup yazarak RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas’ı şikâyet ettiğini yazdı.

Hacımihail’in, görev süresinin sona ereceği 31 Ağustos 2024 tarihine kadar izinli olduğunu yazan gazete Hacımihail’in görevinin, RMMO Komutanı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle, iki yıl daha uzatılmasının beklenmediğini belirtti.

Habere göre Hacımihail, Subaylar Derneği’ne yazdığı mektupta, RMMO Komutanı’nın, vedalaşmak için kışlaları ziyaret etmesine izin vermediğini ayrıca RMMO’da son 10 ay içerisinde olup bitenleri protesto etmesi sonucunda aşağılanma yaşadığını da ifade etti.