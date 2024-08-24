Alithia ve diğer gazetelere göre devir teslim töreni 29 Ağustos’ta Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılacak ve Pahulidis görevi 1 Eylül itibarıyla devralacak.

Yunanistan’da ve Fransa’daki tank ve zırhlı okullarında eğitim gören ve her iki ülkedeki harp okullarından mezun olan 1967 Lefkoşa doğumlu Pahulidis’in Avrupa Güvenlik ve Savunma Koleji (Orientation and High Level Courses) ve Birleşik Krallık Savunma Akademisi’nin “Senior Strategic Leadership Programe” mezunu olduğu kaydedildi.

Habere göre Pahulidis 1990’dan bugüne kadar RMMO’nun çeşitli tank ve zırhlı birliklerinde, RMMO’nun yeniden yapılandırılmasında görev yaptı ve süreç içerisinde Yunanistan Milli Savunma Okulu’ndan da uzaktan eğitim ile askeri diplomasi ve stratejik bilimler lisansı aldı.

Rum yönetiminin AB’deki askeri temsilciliğinde de bulunarak AB içerisinde savunma çabalarının derinleştirilmesi (EU Global Strategy, PESCO, CARD vb) ve AB-NATO ilişkilerinin genişletilmesi konularında deneyim sahibi olduğu kaydedilen Pahulidis’in evli, iki çocuk babası olduğu, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği belirtildi.