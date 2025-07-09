Güney Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerlerini taşıyan küçük bir otobüste otoyolda seyir halindeyken yangın çıktı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde olayın ne zaman yaşandığı belirtilmedi ancak askerlerin otobüsten güvenli bir şekilde çıktığı belirtildi.

Habere göre RMMO askerlerinin anneleri ile yakınlarının örgütlü bulunduğu komite yazılı açıklama yaparak olayla ilgili ciddi endişesini ortaya koydu, olayın hemen araştırılmasını istedi ve RMMO askerlerine güvenli ulaşım sağlanması gerektiğini ifade etti.