Rum basınında bugün yer alan bir haberde, 18 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerinin Suriyeliler tarafından kaçırılıp, istismar edildiğine dair iddialar yer aldı.

Alithia gazetesi, Rum polisinin elinde 28 Ağustos’ta bir fotoğraf ulaştığını ve sosyal medyada da yer alan bu fotoğrafta, 18 yaşındaki RMMO askerinin belden yukarı çıplak vaziyette, yanında da av tüfeğiyle yer aldığını kaydetti. Bu gencin Suriyeliler tarafından kaçırıldığı ve istismara uğradığı iddia edildi.

Gazete, 18 yaşındaki RMMO askerinin konuyla ilgili şikayetçi olmadığını ve polise ifade vermeyi reddettiğini kaydederken, polisin yine de iddiaları araştırdığını ve olayla ilgili 22 yaşındaki bir Suriyeliyi gözaltına aldığını, diğer ikisini de aramakta olduğunu belirtti.

Haberde, gözaltına alınan Suriyelinin Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

Bu arada gazete, 34 yaşındaki bir Rum’un da, bahsi geçen RMMO askerinin yer aldığı bir video hazırlayarak “Tiktok” platformuna yüklediği için tutuklandığını yazdı.