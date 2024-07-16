Rum Milli Muhafız Ordusu’na son celple birlikte katılan ve geçtiğimiz günlerde sabah egzersizleri esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki askerin, Fransa’daki üniversite hastanesi olan “Paul-Brousse’”ye gönderildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, bahse konu 17 yaşındaki askerin, egzersiz sırasında fenalaştığını, ilk önce Larnaka Hastanesi, ardından ise Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırıldığını, durumunun ise ciddi olduğunu anımsattı.

17 yaşındaki gencin, Fransa’ya gönderilmesine yol açan nedenlerin henüz netlik kazanmadığını yazan gazete, doktorların da, olayın meydana geldiği saat ve akabinde devam eden komplikasyonlar nedeniyle tam teşhis koyamadığını belirtti.

Doktorların, hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan ve kötüleşen ciddi bir sağlık probleminin söz konusu olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu belirten gazete, şu ana kadar yapılan tetiklerin net sonuçlar vermediğini yazdı.

17 yaşındaki gencin karaciğer yetmezliği ve kalp komplikasyonları gibi problemler yaşadığını belirten gazete, Fransa’ya gönderilmesinin ileri tetikler için gerekli olarak görüldüğünü yazdı.