(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Sudan uyruklu Eltygani Eltayeb Fadl ile Musa Alkali Mohammed yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Barış Kurtoğlu olguları aktardı. Polis, 02.04.2026 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Lefkoşa Terminal bölgesinde Adli Şube ekipleri tarafından yapılan denetim esnasında şüpheli hareketlerde bulunan Eltygani Eltayeb Fadl'ın yapılan muhaceret kontrolünde 12.06.2025 tarihinden itibaren 294 gün, Musa Alkali Mohammed’in ise 25.12.2022 tarihinden itibaren 1194 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraçları için yazışmalar yapıldığını ancak henüz sonuç alınmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.