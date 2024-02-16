Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Çevre Koruma dairesine ait RHA aracı çalıp, hurdacıya sattığı iddia edilen Mustafa Kuni bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli Hacı Durdu Özer, zanlıyla ilgili iddiaları aktardı. Polis, zanlının Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkında park halinde bulunan Çevre Koruma Dairesine ait çift kabin RHA aracı çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı aracı Girne’de Mehmet Yılmaz isimli hurdacıya kendisine ait olduğunu söyleyerek, 40 bin TL’ye çaldığını açıkladı. Polis, Mehmet Yılmaz’ın aracın dört kapısını ve arka kısmını söküp kendi aracına taktığını ifade etti. Polis memuru, aracın geri kalan kısmı ise ezilerek, hurdaya dönüştürüldüğünü açıkladı. Polis, şikayetin 28 Ağustos 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının 14 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde aracı alacak şahsın kendisine 5 bin TL borcu olduğu için satış esnasında olay yerinde bulunduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.