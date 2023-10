DAÜ - SEN ile KTÖS işbirliği ile gerçekleşecek olan yel değirmeni resim sergisi 3 Ekim günü sanat severler ile buluşuyor.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sanat üretimi aynı zamanda toplumsal ilerlemenin ve barış içerisinde birarada yaşamanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu bilinçle bir araya gelen sanatçılarımızın eserleri de toplumlarımızın bir barış ikliminde ilerleyebilmesine yapılan bir katkıdır. Another World is Possible Forever of Peace Art DAÜ-SEN ve KTÖS işbirliği ile 3 Ekim saat 18:00'da Lefkoşa'da ve 7 Ekim saat 18:00'da Mağusa Namık Kemal Meydanı'nda düzenlenecek olan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” konseptli ortak sergimize davetlisiniz."

Haber Ergün YAHAT