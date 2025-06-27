KKTC koşullarına uygun arpa çeşidi geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ortaya çıkarılan “Reşatbey’in” hasadı tamamlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üreticilerin, Reşatbey arpa çeşidinin bölge koşullarına uyumu, başak yapısı ve genel verim performansından memnun olduğu kaydedildi.

Reşatbey arpa çeşidi, tohumluk üretmek maksadıyla 2024 sonbaharında 127 dönüme ekilmişti.

Reşatbey arpa çeşidi, Kuzey Kıbrıs koşullarına uygun arpa çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen “Kuzey Kıbrıs Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretim Sisteminin Oluşturulması Projesi” kapsamında, 2022 yılında tescillenmişti.

Reşatbey’in çoğaltılmasına yönelik, 2024’te Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE) ve Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) arazilerinin yanı sıra üreticilere ait arazilerde sözleşmeli ekimler gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, Güzelyurt Bölgesi’nde, üretici arazisinde 20 dönüm ve TAE Güzelyurt İstasyon arazisinde 25 dönüm olmak üzere toplam 45 dönüm sulu alanda; Lefkoşa Bölgesi’nde üretici arazisinde 10 dönüm ve DÜÇ arazisinde 40 dönüm olmak üzere toplam 50 dönüm kuru alanda, Girne Bölgesi’nde üretici arazisinde 5 dönüm kuru alanda, Gazimağusa Bölgesi’nde, üretici arazisinde 20 dönüm sulu alanda, İskele Bölgesi’nde üretici arazisinde 7 dönüm kuru alanda Reşatbey’in ekimi yapılmıştı.

Tohumluklar üreticilere hasadın yüzde 20’si TAE’ye iade edilmek koşuluyla teslim edilmişti. Sözleşmede belirtilen oranlarda geri alımların da tamamlandığı kaydedildi.

Ekimden hasada kadar olan süreçte üreticilere Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından teknik destek sağlandığı, TAE ve DÜÇ arazilerindeki tüm tarla işlerinin Enstitü tarafından, üretici arazilerindeki işlemlerin de üreticiler tarafından yapıldığı belirtildi.

Sezon boyunca arpanın gelişim süreçlerinin kayıt altına alındığı, bazı bölgelerde 2024–2025 sezonunda yaşanan düşük yağış miktarı ve zirai don olayları nedeniyle verim kayıplarının tespit edildiği kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü Barış Uyaroğlu ve Proje Lideri Ziraat Mühendisi Mehmet Karşılı’nın ekili alanlarda incelemeler yapığı da ifade edildi.