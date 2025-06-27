Yeşil Barış Hareketi’nin, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne (LAÇ) karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı “ Lapta Marina- Otel ihalesi” davasında karar, bugün açıklandı. Mahkeme heyeti, ihalenin iptal edilmesine karar verdi.

Gülden Çiftçioğlu başkanlığındaki Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşülen davada, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ile avukatlar Buse Günsoy ve Leyla Bahar hazır bulundu.

- Ataser

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, uzun süren bir mahkeme sürecinden sonra bugün mahkemenin bir karar verdiğini ve bu karara saygı duyduklarını belirtti.

“Kötü sonuç itibariyle ne yapacağımızı her zaman konuştuk. Kötü sonuca göre de belediye olarak tekrar bir ihale süreci başlatacağız.” diyen Ataser, kısa bir sürede süreci başlatıp, kaybettikleri zamanı da telafi ederek bölgeye Marina Otel’i kazandıracaklarını kaydetti.

Ataser, “Tarafları her zaman uzlaşıcı bir şekilde yanımıza çağıracağız. Geniş çaplı bir kurul kurup süreci birlikte yöneteceğiz.” şeklinde konuştu.

Burada "tek kaybettiklerinin zaman" olduğunu söyleyen Ataser, projenin devamını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- Tel

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel de, Lapta bölgesinde yapılması planlanan “Lapta marina- otel ihalesi” ile ilgili 8 Nisan 2022'de açtıkları davayla ilgili bugün ihalenin iptali yönünde bir karar üretildiğini ifade etti.

“Ülkemizde tabii ki yatırımlar yapılacak. Hepimizin amacı, ülkemizin daha iyiye gitmesi ve her bölgede ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır. Bunlar yapılırken; kamu yararının, çevrenin korunmasının ve hukuka aykırı olmayan işlerin yapılmasının esas olmasıdır.” diyen Tel, bu yönde mahkemeye bir dava dosyaladıklarını anımsattı.

Tel, bugün de ortaya konduğu gibi mevcut ihalede Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmaması gibi konularda ortaya koydukları iddiaların tespitinin yapıldığını dile getirdi.

Ülkenin kalkınması için çalışmaya, bilgi ve birikimlerini aktarmaya hazır olduklarını kaydeden Tel, “Eğer belediyemizden ve bölgeden bir talep gelirse, aynı masa etrafında oturmaya, o bölgede çevreye duyarlı kamu yararınını gözeten ve hukuka aykırı olmayan projeleri gerçekleştirmek için iş birliğine hazırız.” dedi.

“Bugün burada belki belediyemiz ile karşı karşıyaydık ama birçok konuda da iş birliklerimiz devam ediyor ve devam edecektir.” diye konuşan Tel, derneklerinin belediye gibi kamu yararı için, halkın, ekonominin daha iyiye gitmesi için uğraş verdiklerini, bugünden sonra da tutumlarının bu şekilde olacağını kaydetti.