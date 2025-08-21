Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kentteki yeni yapıların altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkılan mekanik su sayacı alım ihalesinin sonuçlandığını ve SBC Ticaret ve Sanayi Ltd. ile sözleşme imzalandığını belirtti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile SBC Ticaret ve Sanayi Ltd. adına Direktör Ahmet Tikici imza attı.

İhale kapsamında, LTB kendi öz kaynakları ile 1 Milyon 90 bin Türk Lirası tutarında bin adet mekanik su sayacı temin edecek.

Alınacak sayaçlar, özellikle yeni binalarda devreye alınarak şeffaf ölçüm, doğru faturalandırma ve sürdürülebilir su yönetimi sağlayacak.