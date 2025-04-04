“Bize de kumarhane izni verilsin”

Restorancılar Birliği (RES-BİR), Meclis Komitesi’nde görüşülen Şans Oyunları Yasası’nda KKTC vatandaşlarının kumarhaneye girmesine izin verilmesi, şehir merkezi ve okul bölgelerinde kumarhane açılmasına olanak tanınması gibi düzenlemelerin yer alacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

RES-BİR yaptığı açıklamada, “Bu vesileyle biz de Restorancılar Birliği olarak, devletimizin vizyonuna ayak uydurmak ve gastronomi sektörüne çağ atlatmak adına her restorana, kapasitesi oranında kumarhane izni verilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ettiğini belirten RES-BİR, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zaten kazandığımız üç kuruşun bir kısmını vergilere, kalanını ise elektrik, su, kira ve personel maaşlarına yatırıyoruz. En azından müşterimiz tatlıyı yedikten sonra rulet masasında şansını denesin, biz de belki biraz kara geçeriz. Üstelik bu sayede ‘ailecek dışarı çıkmanın’ anlamı da genişler: önce yemek, sonra blackjack.”

Kumarhanelere bedava arazi tahsis edildiği, kalkınmadan geri ödenmemek üzere kredi verildiği, vergi ve gümrük muafiyeti sağlandığı savunulan açıklamada, bu imtiyazın neden sadece belli kesimlere tanındığı soruldu.

- “Gastronomi sektöründe fırsat eşitliği sağlanmalı”

Açıklamada, söz konusu yasa ile kumarhanelerin şehir merkezlerinde ve halkın girebileceği şekilde olması durumunda, gastronomi sektörüne de fırsat eşitliği sağlanması ve pastadan her sektörün payını alması gerektiği vurgulandı.

“Neden sadece oteller ve özel işletmeler bu imkândan faydalansın?” denilen açıklamada, “Bize kumarhane izni yoksa biz de tuzlukla rulet çeviririz.” ifadelerine yer verildi.