Avrupa’nın Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını ortadan kaldıracak RePowerEU adını verdiği plan çerçevesinde Güney Kıbrıs’taki yeşil enerjinin ileriye götürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Politis gazetesi “Yeniden Düzenlenen Dayanaklılık Planı Daha Çok Yeşil Geçişe Odaklanıyor-Yakıt Bağımsızlığı İçin 52 Milyon Euro’luk Yatırım ve Tedbir” başlıklı haberinde, yeniden düzenlenen “Ulusal İyileştirme ve Dayanıklılık Planı'”ndaki RePowerEU ile ilgili yeni sermayenin, binaların enerji anlamında yükseltilmesi, elektrikli araç filosunun artırılması, araştırma ve inovasyonun desteklenmesi yoluyla Güney Kıbrıs’ın yeşil enerjiye geçişini hızlandırma amacını taşıdığını yazdı.

Tüm bu paketin, 52 milyon Euro ile finanse edileceğini belirten gazete, bu miktarın Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasıyla birlikte Aralık ayında gerçekleştirilecek olan Bakanlar Konseyi’nden (ECOFIN) yeşil ışık almasının da beklendiğini yazdı.

Gazete haberin detaylarına ayrıntılı bir şekilde yer verirken plan çerçevesinde 2026 yılının ikinci üç aylık dönemine kadar, 3 bini hassas hane (engelli kişiler de dahil ) olmak üzere 30 bin konutun enerji anlamında geliştirileceğini belirtti.

Habere göre plan çerçevesinde 2026 yılının ikinci üç aylık dönemine kadar 5 bin 800 elektrikli araç ve bisikletin satın alınması desteklenecek.

Büyük işletmelerin, enerji performansının iyileştirilmesi için de finansman sağlanacağını yazan gazete, enerjinin üretimi, depolanması, taşınması ve dağıtımına ilişkin tematik araştırmalar yapmaları için 20 kadar kuruluşun de destekleneceğini belirtti.