Rauf Denktaş Üniversitesi’nde (RDÜ), “Mesleki Gelişim” seminerleri çerçevesinde “Üretimde Yapay Zeka: Faydaları, Kullanım Durumları ve Örnekler” başlıklı sunum yapıldı.

Rauf Denktaş Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, seminer öncesi yaptığı konuşmasında, mesleki gelişimin önemine dikkat çekerek, üniversitenin bunun bilinci ile seminerler düzenlediğini kaydetti.

Sunumu yapan Prof. Dr. Orhan Korhan’ın alanında çok değerli bir isim olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, teknolojik gelişmelerin giderek artan önemine dikkat çekti ve yapay zekanın artık kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Orhan Korhan da “Üretimde Yapay Zeka: Faydaları, Kullanım Durumları ve Örnekler” başlıklı sunumunda, yapay zekanın üretimdeki önemine dikkati çekti. Prof. Dr. Korhan, yapay zekayı üretime entegre etmenin önemine ve kaçınılmazlığına vurgu yaparak, yapay zekanın üretimi artırdığını ve birçok yönden çevreye zararı azalttığını kaydetti.

Prof. Dr. Orhan Korhan, yapay zekanın insan gücüne ihtiyacı azaltmak yerine birçok işletmenin yapay zekayı insan bilgisi ve yeteneği ile kullanmayı tercih ederek daha güvenli ve etkili bir üretim gerçekleştirdiğini de söylerine ekledi.

Seminer, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın, Prof. Dr. Orhan Korhan’a sunumu ardından teşekkür plaketi takdim etmesi ile sona erdi.