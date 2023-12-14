Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak geçtiğimiz hafta sonu Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği’nin (STAR) İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesin’de düzenlediği Beşinci Dekanlar Konseyi Çalıştayı’na katıldı.

Rauf Denktaş Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, söz konusu Dekanlar Konseyi Çalıştayına Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Koca da katılarak konuşma yaptı.

STAR Derneği tarafından Dekanlar Konseyi Çalıştayı’na davetli konuşmacı olarak katılan Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda STAR Derneği Uluslararasılaşma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak konuşmasında, değerlendime ve akreditasyonların bir tarihçesinden bahsederek, Avrupa’nın önde gelen Yüksek Öğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (ENQA) ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Güvence Ajansları Birliği (CEENQA) hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerde kaliteli eğitim verilmesi konusunda da üniversitelerin/programların Avrupa Standartları Rehberi’ni (ESG) ve özellikle de birinci kısmını takip etmelerinin önemine dikkat çeken Bıçak, ayrıca bir süre önce Portekiz’de katıldığı Avrupa Kalite Güvence Forumu’nda konuşulan ve öne çıkan konularla ilgili de kısa bir bilgiler aktardı.