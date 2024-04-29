Rauf Denktaş Üniversitesi, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’na katıldı.

Rauf Denktaş Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yer alan Konferans’ta Üniversiteyi Rektör Hasan Ali Bıçak temsil etti.

Bıçak, Uluslararasılaşma Komitesi Başkanlığını yürüttüğü Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) adına, Bosna Kalite Güvencesi ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Bıçak ayrıca, Rauf Denktaş Üniversitesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında mikro sertifikalar ve İngilizce eğitim konusunda sürekli eğitim ile ilişkilendirilebilecek kısa vadeli eğitim programlarının başlatılması adına görüşmeler de gerçekleştirdi.

Ana teması “Yükseköğretimde Kalitenin Geliştirilmesi ve İçselleştirilmesi” olan konferansta, yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirme amaçlanıyor.