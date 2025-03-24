Rahvancıoğlu, "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uygulanacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik)Tüzüğü"nün geri çekilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Tüzüğün geri çekilmesini “başarı” olarak değerlendiren Rahvancıoğlu, rehavete kapılmamak gerektiğini de söyledi.

Rahvancıoğlu, gerçek bir laiklik için devletin tüm dinlere eşit mesafede durması, din özgürlüğü kadar dini tartışma özgürlüğünün de toplum içine yayılması gerektiğini kaydetti.