KAMUSEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün onaylanan ve sağlık kurumlarında istihdam edilecek hemşire aciliyetinden dolayı adaylarda bir defaya mahsus olarak B1 düzeyinde İngilizce belgesi aranmamasını içeren Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla ilgili açıklama yaptı. Kıdrışlıoğlu, ülkedeki üniversitelerin öğrencilerine eğitim verirken bu kuralı bilerek hareket etmesi ve müfredatlarını en az B1 düzeyinde İngilizce yeterlik belgesi verecek şekilde düzenlemeleri gerektiğini vurguladı.

Kıdrışlıoğlu, sağlık kurumlarının sağlık hizmetleri talebini karşılayacak sayıda hemşire istihdam edilmesine yönelik acil ihtiyacın karşılandığını ifade ederek, başvuran adayların İngilizce yeterlik belgesi bulunmaması nedeniyle çıkmaza giren ihtiyacı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki komitede yaptıkları istişareler sonucunda bir defaya mahsus olarak İngilizce şartı aranmayacak şekilde geçmesini sağladıklarını kaydetti.

Ülkede yabancı nüfusun artışına ve olası bir anlaşmaya istinaden kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yasalarının birçoğuna en az B1 düzeyinde İngilizce bilmek kuralının eklendiğini kaydeden Kıdrışlıoğlu, “Üniversitelerimizin bunu bilmesi ve eğitimlerini buna göre düzenlemeleri önemlidir.” dedi.

Kıdrışlıoğlu, özellikle sağlık alanında yaşanan personel sayısındaki yetersizliğin beraberinde başvuruda yaşanan sorunu da ortaya çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

“Girne’ye yapılan yeni hastanenin bitme aşamasına gelmesi, halihazırda hastanelerde yaşanan ciddi sayıda hemşire eksikliği nedeniyle sendikamızın talebi üzerine teknik kurul toplanmış ve Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Netice olarak yüksek sayıda hemşire istihdamının yapılabilmesi ve İngilizce yeterlik belgesi olmadığı için başvuracak yeterli sayıda hemşire bulunamaması nedeniyle ilk uygulamada İngilizce koşulunun aranmaması yönünde yasada düzenlemeye gidilmiş ve bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oy birliği ile geçirilmiştir.”

Kamuda teşkilat yasaları güncellenirken günün koşullarına uygun olarak tüm devlete istihdamlara B1 düzeyinde İngilizce bilme koşulu eklendiğini vurgulayan Kıdrışoğlu, “Ancak hızlı bir şekilde güncellenen yasaların olduğu dairelere bunun alt yapısının olmaması ve İngilizce belgelerinin bulunmayışı nedeniyle yeterli başvuru yapılamamaktadır. Bu da istihdam sorununu yaratmaktadır.” dedi.

Açıklamasında, halka ve üniversitelere çağrıda da bulunan Kıdrışlıoğlu, “Halkımızın ve üniversitelerimizin bu İngilizce kuralını bilmesi özellikle bundan sonraki süreçler için birçok meslek grubuna göre önceden İngilizce eğitimlerini de müfredatlarına almaları, varsa bile KHK’nın kriterlerine göre bu belgeyi alabilecek düzeyde eğitimlerini güncellemeleri önemlidir.” ifadelerine yer verdi.