Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkedeki paralı asker grubu Wagner’in eski komutanlarından Andrey Troşev’le görüştü. Görüşmede, devam eden Ukrayna savaşında “gönüllü birliklerin” nasıl daha iyi kullanılabileceği ele alındı.

Reuters’ın haberine göre toplantı Kremlin'in, ağustos ayında bir uçak kazasında diğer üst düzey komutanlarla birlikte ölen Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in haziran ayındaki başarısız isyanının ardından devletin artık paralı asker grubu üzerinde “kontrol sahibi” olduğunu gösterme çabası olarak yorumlandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin dün akşam, "gri saçlı" lakaplı Andrey Troşev ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ile görüştü. Basına yansıyan fotoğraflarda Putin’in bir masanın başında oturduğu, sol yanında ise Yevkurov ile Troşev’in yer aldığı görülüyor.

Putin Troşev'e hitaben yaptığı konuşmada, "Siz de bir yıldan fazla bir süredir böyle bir birimde savaşıyorsunuz. Bunun ne olduğunu, nasıl yapıldığını biliyorsunuz, savaş işinin en iyi ve en başarılı şekilde ilerlemesi için önceden çözülmesi gereken konuları biliyorsunuz” dedi.

Putin ayrıca çatışmalara katılanlara sosyal destek hakkında konuşmak istediğini söyledi. Kremlin'de yapılan görüşme devlet televizyon kanalından yayınlandı. Troşev toplantı sırasında elinde kalemle ve başını sallayarak Putin'i dinlerken görülüyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, Troşev’in artık savunma bakanlığında çalıştığını söyledi.

Dünyanın en savaşçı paralı asker güçlerinden biri olarak görülen Wagner'in akıbeti, Prigojin’in 23 Haziran'daki başarısız isyanından ve 23 Ağustos'taki ölümünden bu yana belirsizliğini koruyor.

Rus basını, Putin’in Wagner isyanından sonra grubun başına Andrey Troşev’in geçmesini istediğini bildirmişti.