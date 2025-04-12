Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Witkoff, dün Putin tarafından St. Petersburg'da kabul edildi.

Görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alındı.

Putin'in Witkoff ile görüşmesinin yaklaşık 4,5 saat sürdüğü belirtilmişti.

Dün Rusya'ya gelen ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile görüşme öncesi St. Petersburg'taki İsaak Katedrali'ni ziyaret etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Witkoff'un Rusya'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini bildirmişti.