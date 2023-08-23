Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın, Batılı ülkelerin attığı adımlar nedeniyle başladığını belirterek, "Ukrayna'daki eylemlerimizi tek bir şey belirliyor; Batı ve onun Ukrayna'daki uyduları tarafından Donbas'ta yaşayan insanlara karşı başlatılan savaşa son vermek." dedi.

Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen liderler toplantısına, video konferansla katıldı.

Konuşmasında BRICS'in küresel arenada saygın konuma geldiğini anlatan Putin, "BRICS'in dünyadaki gelişmelere etkisi sürekli güçleniyor. Birlik, geleceğe yönelik stratejik bir istikamete sahipken, uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun, yani küresel çoğunluğun taleplerini karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Putin, BRICS ülkelerinin çok kutuplu dünya düzenini desteklediklerini vurgulayarak, "Bazı ülkelerin kendi ayrıcalıkları için teşvik ettiği ve yeni-sömürgeciliğin sürdürülmesine dayanan her türlü hegemonyaya karşıyız." dedi.

Söz konusu hegemonya arzusunun, Ukrayna'daki krize yola açtığını belirten Putin, "Batılı ülkelerin yardımıyla bu ülkede anayasaya aykırı darbe yapıldı ve ardından bu darbeyi kabul etmeyenlere karşı sekiz yıl boyunca acımasız bir savaş başlatıldı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'da "kendi kültür ve dilleri için savaşanlara" destek verme kararı aldığını anlatan Putin, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki eylemlerimizi tek bir şey belirliyor; Batı ve onun Ukrayna'daki uyduları tarafından Donbas'ta yaşayan insanlara karşı başlatılan savaşa son vermek."

Putin, Ukrayna krizinin çözümü için gayret gösteren BRICS ülkelerine de teşekkür etti.

- BRICS Zirvesi'nin 2024'te Kazan'da yapılması teklifi

BRICS ülkelerinin satın alma gücü paritesi açısından G7 ülkelerini geride bıraktığına işaret eden Putin, "Tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi, dolarsızlaşma ve karşılıklı ticarette ulusal para birimlerine geçiş, dijital ekonomi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, adil teknoloji transferi gibi alanlarda BRICS işbirliği güçlendiriliyor." diye konuştu.

Yeni, güvenli sevkiyat güzergahlarının oluşturulmasının da önemli olduğunu vurgulayan Putin, Kuzey-Güney Koridoru ile, Rusya’nın kuzeydeki limanlarıyla Basra Körfezi ve Hint Okyanusu arasında bağlantıların kurulacağını anlattı.

Putin, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek BRICS Zirvesi’nin, ekimde Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da yapılmasını teklif ettiklerini ifade etti.