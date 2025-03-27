KHYD Başkanı Kanlıada, tarama kampanyası hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Ayşe Kanlıada’yı kabul etti.

Kanlıada kabulde, Prostat Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 3 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı’nda başlatılıp, farklı bölgelerde yapılan tarama kampanyası hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi. Kampanya çerçevesinde gönüllü olarak kan veren 749 kişiye Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi yapıldığını açıklayan Kanlıada, sonuçlara göre, 109 kişinin ileri tetkik için ilgili mercilere başvurması gerektiğini söyledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, farkındalık ayının bu şekilde değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, KHYD yönetimine duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Bu zaman dilimi içerisinde 749 tane test yapmanın kolay olmadığını ifade eden Tatar, fevkalade önemli bir görev yapıldığını vurguladı. Tarama sonucunda değerleri ileri tetkik gerektiren 109 kişi belirlendiğini bilgisinin paylaşıldığını ve bu sayede erken tanının son derce anlamlı olduğunun altının bir kez daha veriler ile çizildiğni görmekten memnuniyet duyduğunu bellirtti

Derneğin eski Başkanı Raziye Kocaismail’i de selamlayan Tatar, Kocaismail’in uzun yıllar Derneğe başkanlık yaptığını kaydetti. Dernek Başkanı Ayşe Kanlıada’nın 20 bine yakın vakadan bahsettiğine değinen Tatar, “Bu küçümsenecek bir rakam değildir. Nesiller değişiyor ama sayılar azalmıyor.” dedi.

Devlet ve sivil toplum örgütlerine düşen görevin farkındalık yaratmak ve insanların gerekli tedavileri erken teşhisle alabilmelerine katkı koymak olduğunu belirten Tatar, kanser vakalarında erken teşhisle tedavi ve sağlıklı yaşamın mümkün olduğunu kaydetti.

Sürece yaptıkları katkılardan dolayı sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, doktorların ve sağlık çalışanlarının hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını söyledi. Tıbbın geliştiğini ifade eden Tatar, nitelikli ve iyi eğitim almış genç sağlık çalışanları ve doktorların halkı geleceğe taşıyacağını belirtti. Hastalıklar ve niteliklerinin değiştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, buna hazırlıklı olmak gerektiğini kaydetti.

-Kanlıada: “Bünyemizde 20 bin kadar kanser hastası ailesini barındırıyoruz”

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada da, kabulü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Mart ayının Prostat Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Kanlıada, 3 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı’nda başlatılan taramaların sona erdiğini ifade etti.

“Bizim nüfusumuz büyük. Biz 20 bin kadar kanser hastası ailesini barındırıyoruz bünyemizde, artı onların ailesi var, yakınları var” diyen Kanlıada, kanserin tek başına halledilecek bir hastalık olmadığını vurguladı.

Kanserin sinsi sinsi geldiğini ve bir şekilde ortaya çıktığını dile getiren Kanlıada, erken tanının önemine dikkat çekti, yılda bir kontrollerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kanserin tedavisi, bakımı ve ilacının yönetimler tarafından yapıldığını belirten Kanlıada, diğer ilaçlar gibi gidip hastaneden alınarak, tedavi olunamadığını kaydetti, “Onun için üzerine basa basa erken tanı, farkındalık diyerek, tekrar tekrar söylemeye çalışıyoruz.” dedi.

Prostat Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde kurumlarda ve belli bölgelerdeki pazarlarda taramalar yapıldığını anlatan Kanlıada, Laboratuvarlar Birliği Başkanı ve üyeleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kampanya çerçevesinde gönüllü olarak kan veren 749 kişiye Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi yapıldığını açıklayan Kanlıada, sonuçlara göre 109 kişinin ileri tetkik için ilgili mercilere başvurması gerektiğini söyledi. İleri tetkik sonuçlarının olumlu çıkması temennisinde bulunan Kanlıada, “İnşallah oranlar yüksek çıkmaz” dedi.