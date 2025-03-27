Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) kaderinin kimsenin iki dudağı arasında olmaması gerektiğini söyleyerek, Meclis’e “KIB-TEK Özerklik Yasası’nı en kısa sürede genel kurul gündemine alın.” çağrısı yaptı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada Çeler, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “siyasetin gündelik hesaplarına kurban edilemeyecek kadar büyük bir öneme sahip olduğu artık herkesçe anlaşılmalı.” diyerek kurumun geleceğinin Başbakan da olsa hiç kimsenin iki dudağı arasına sıkıştırılamayacağını kaydetti.

Çeler, “Elektrik Kurumu derhal özerkleştirilmelidir. Özel şirketlerin müdahil olduğu süreçlerle ve siyasi kaygılarla atılan adımların yaratacağı tahribat büyüktür. Kurumun işinin ehli kişiler ve uzmanlar tarafından, siyasetin etkisine kapalı biçimde ve kamu hizmeti sunma bilinciyle yönetilmesi elzemdir.” dedi.

“Politik yakınlıklarla ve işin gerektirdiği vasıflar aranmaksızın oluşturulan yönetimlerin, kuruma sağlayabileceği hiçbir fayda yok. İş bilmez kötü yönetim, bitmek bilmeyen elektrik kesintileri ve kabarık faturalarla halkın canını acıtıyor.” diyen Çeler, özerkleştirme çabalarına destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, “Aylık 100 milyon dolara yakın bütçesiyle, toplumsal açıdan son derece stratejik öneme sahip bir görevi yerine getirmesi gereken KIB-TEK’in bilimsel temelde yönetilmesi şarttır. TDP olarak Meclis’teki bütün partileri göreve çağırıyoruz. Hükümet ve muhalefet partileri tozlu raflarda unutulan Özerklik Yasası’nı en kısa sürede Genel Kurul gündemine almalıdır” ifadelerini kullandı.