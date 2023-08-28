Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Hükümet’in, "Türk tarafının uzlaşmaz tutumuna rağmen Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için bazı inisiyatifler üstlendiğini" söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Prokopiu, tüm zorluklara rağmen adalete kavuşabilmek için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre Prokopiu, konuşmasında Pile’deki olaylara da değinerek, “işgalcinin bir kez daha gerçek yüzünü gösterdiğini” iddia etti ve Hristodulidis Hükümeti’nin bu konudaki doğrudan tepkisi sayesinde, olayların BM Güvenlik Konseyi, AB, ABD ve uluslararası toplum tarafından kınandığını belirtti.

Prokopiu, hedefin Kıbrıs sorunu müzakerelerinin BM kararları zemininde yeniden başlaması olduğunu ve çözümün, insan hakları ile temel özgürlükleri garanti altına alacak bir çözüm olması gerektiğini ifade etti.

Habere göre Prokopiu, kayıpların akıbetinin belirlenmesiyle ilgili isteklerinin de hiçbir zaman sona ermeyeceğini söyledi.