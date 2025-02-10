“Projenin 6 ayda tamamlanması hedefleniyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) arasında “Yeşil Alan, Anı Parkı ve Otopark Düzenleme Projesi” için iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İMO Başkanı Abdullah Ekinci arasında imzalanan protokol kapsamında, Ortaköy’de bulunan Dr. Remzi Gönenç Sokak’ta hayata geçirilecek Yeşil Alan Peyzaj Düzenleme Projesi’nde iş birliği yapılacak.

Oda yönetim kurulu üyeleri ve belediye yetkililerinin de hazır bulunduğu imza töreninde “imar planı, yapı denetimi ve inşa edilecek park” gibi konularda fikir alışverişi de yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Ortaköy’de bulunan yeşil alan üzerine inşa edilecek park, sürdürülebilir şehircilik ilkeleri doğrultusunda çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunacak şekilde tasarlandı. Parkta İMO’nun merhum üyelerini temsil eden bir anıt, amfi alanı ve otopark da yer alacak. Projede çevre dostu uygulamalar öne çıkarılırken, doğal alanların korunmasına ve toplumun sosyal ihtiyaçlarına uyumlu bir yapı oluşturulacak.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, birçok çevreci ve son teknoloji yapıların kullanılacağı projenin 6 ayda tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

- Harmancı: “Proje, hem sosyal hem de kentsel anlamda önemli bir ihtiyaca cevap verecek”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin yerleşimin yoğun olduğu ve sağlık sektörünün merkezlerinden biri haline gelen bölgede hayata geçirileceğini belirterek, bu çalışmanın başkent için büyük bir kazanım olacağını vurguladı.

İnşaat Mühendisleri Odası ile gerçekleştirilen iş birliğinin değerli olduğunu ifade eden Harmancı, projenin hem sosyal hem de kentsel anlamda önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Harmancı, söz konusu çalışmayla halkın kullanımına açık bir park alanı oluşturulurken aynı zamanda bir anıtın da kente kazandırılacağını belirtti.

Harmancı, meslek odalarının kent yaşamına katkılarının her geçen gün arttığını ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu projeye öncülük etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Oda ile işbirliği içinde Lefkoşa için daha birçok projeyi hayata geçirme niyetini de belirten Harmancı, bu tür çalışmaların bilimsel veriler ışığında şekillendirilmesinin önemine değindi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Harmancı, bu tür iş birliklerinin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

- Ekinci: “Projeyle önemli bir kazanım sağlanacak”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan belediye yönetimine teşekkür ederek, bunun sadece bir park projesi değil aynı zamanda bir sosyal sorumluluk adımı olduğunu da belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın her zaman toplum yararına projeler ürettiğini ifade eden Ekinci, bu projeyle önemli bir kazanım sağlanacağını belirtti.

Park projesi kapsamında sürdürülebilir su yönetimi ve yenilenebilir enerji konularına da odaklanacaklarını ifade eden Ekinci, bu unsurların hem deneyimlenmesi hem de ülkeye kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.