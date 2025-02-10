Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, F.B. (E-30) isimli şahsın üzerinde ve ikametgâhında yapılan aramada, toplam 46 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 18 gram tütünle karışık hintkeneviri, tütünle karışık hintkeneviri içerdiği düşünülen 5 adet sarma sigara ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü bulundu.

Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, F.B. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.