Psikiyatri profesörü ve yazar Vamık Volkan, Girne’de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde (ARUCAD) düzenlenen söyleşiye katıldı.
ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, “İç Dünyamız” konulu söyleşi, Inner Wheel Bellapais Begonvil Kulübü ile iş birliğinde düzenlendi.
Söyleşi öncesinde Prof. Dr. Vamık Volkan, Kulüp Başkanı Eser Özyalçın ve yönetim kurulu üyeleri, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Söyleşinin sonunda etkinliğe ev sahipliği yapan ARUCAD’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.