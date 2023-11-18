Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kongrede, yaklaşık 25 ülkeden 100’ü aşkın üniversiteden, 1500’ün üzerinde bildiri sunuldu.

Kongre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden DAÜ, Özbekistan’dan Jizzakh State Pedagogical Institute, Kuzey Makedonya’dan Vizyon Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve CEOTEKMER ile Kanada’dan Van Horne Kurumu iş birliğinde, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dünyası ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ana teması ile yapıldı.

Kongrenin davetli konuşmacıları arasında, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer’in yanı sıra; Özbekistan Jizzakh State Pedagogical Institute Rektörü Prof. Dr. Sharipov Shavkat Safarovich, İngiltere Canterbury C. C. University Dekanı Prof. Christopher Russell, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Guba Şubesi Direktörü Doç. Dr. Yusif Aliyev, Kanada Van Horne Kurumu Başkanı Fesih Zeki Mert ile Doç. Dr. Mohammed Abubakar da yer aldı.

Kongre, 2018 yılından beri ekonomi, yönetim, girişimcilik, iletişim ve eğitim başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında organize ediliyor.

-Prof. Dr. Tümer, TC Büyükelçisi Bekar ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, kongre için Özbekistan’a giden DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer’i makamında kabul etti. Ziyarette, Prof. Dr. Tümer, Büyükelçi Bekar’a Kıbrıs’a özgü ipek kozası çerçeve takdim etti.

-Uluslararası iş birliği olanakları değerlendirildi

Prof. Dr. Tümer, ayrıca Kırgızistan Central Asian University yöneticileri ile bir araya gelerek, üniversiteler arası iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Tümer, Özbekistan Taşkent Mimarlık ve İnşaat Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya’yı da makamında ziyaret ederek, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği olanaklarını görüştü.