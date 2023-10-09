"KKTC Posta Dairesi olarak Müdürlük ve 38 şubede halka en kaliteli posta hizmetini sunabilmek adına belirlenen hedefe doğru, imkânlar çerçevesinde, özveri ile çalışıyoruz"

Lefkoşa, 9 Ekim 23 (TAK): Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, iletişim teknolojilerinin her geçen gün geliştiği günümüzde, KKTC Posta Dairesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını bildirdi.

Baysal yayımladığı Dünya Posta Günü mesajında küreselleşmeyle birlikte posta sektörünün de kendini yenilemek, öneminden bir şey kaybetmeden çok hızlı gelişen dünyaya ayak uydurmak durumunda kaldığını ifade etti.

Baysal günümüzde posta idaresinin artık mektubun yanı sıra kargoyu, elektronik ticareti, finansal hizmetleri ve sektörle bağlantılı inovatif diğer kavramları konuştuğunu ve hizmetleri çağa uygun hale getirip daha da ileri düzeye taşıma gayreti içinde olduğunu kaydetti.

“Müşteri memnuniyetini merkezimize alarak ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak birinci önceliğimizdir.” diyen Posta Dairesi Müdürü Baysal, KKTC Posta Dairesi olarak Müdürlük ve 38 şubede halka en kaliteli posta hizmetini sunabilmek adına belirlenen hedefe doğru, imkânlar çerçevesinde, özveri ile çalıştıklarını kaydetti.

Baysal mesajında “Tüm çalışma arkadaşlarıma 9 Ekim Dünya Posta Günü vesilesiyle teşekkürlerimi sunar, başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere, posta hizmetlerinde emek verenlerin Dünya Posta Günü’nü kutlarım.” ifadelerini kullandı.