Polonya'nın merkezindeki hemzemin geçitte bir tren ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre kaza, başkent Varşova'ya yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Dalanowek'te meydana geldi.

Basına konuşan bölge itfaiyesinin başkan yardımcısı Janusz Majewski, moloz taşıyan bir kamyonla trenin çarpıştığını kaydetti.

Toplam 22 kişinin yaralandığı kazada, ağır yaralanan bir kişi helikopterle hastaneye sevk edilirken diğer yaralılar da çeşitli hastanelere gönderildi.

Polonya'da kırsal demir yolu geçitlerinde kamyonların geçiş önceliğini zorlaması sonucu sıkça kazalar meydana geliyor.