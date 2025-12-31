Alithia gazetesi, “Politico”nun dünkü haberine göre, AB ve NATO diplomatlarının, savunmanın Avrupa'nın en önemli önceliklerinden biri haline geldiği bir dönemde Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nı etkin bir şekilde yürütüp yürütemeyeceği konusunda çekincelerini dile getirdiğini yazdı.

Gazete bu çekincelerin sebebinin, Güney Kıbrıs'ın NATO üyesi olmaması, Türkiye ile sorunlu ilişkileri ve savunma alanında AB-Türkiye iş birliğinin derinleştirilmesinin kritik yönlerine karşı çıkması olduğunu kaydetti. Haberde diplomatların, Güney Kıbrıs’ın sert ilişkiler, büyük riskler ve birçok müttefik tarafından "vazgeçilmez bir oyuncu" olarak görülen Türkiye'nin bulunduğu bir ortamda tarafsız arabulucu rolünü yerine getirebilip getiremeyeceğine dair endişe duyduğu da belirtildi.

Gazete, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından AB’nin artık ortak savunma imkanlarına, savunma harcamalarını artırmaya ve NATO ile daha yakın iş birliğine yatırım yaptığını kaydederek, bu bağlamda SAFE gibi programlar ve Avrupa Savunma Örgütü’nün rolünün güçlendirilmesinin kilit araçlar olduğunu yazdı.

Sorunun tam da bu noktada oluştuğuna işaret eden gazete, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ile birlikte, Avrupa topraklarının “işgalini” ve Türkiye-Güney Kıbrıs ilişkilerinde önemli bir ilerleme kaydedilmemesini gerekçe göstererek, Türkiye'nin Avrupa savunma planlarına entegrasyonunu veto ettiğini; Türkiye’nin de buna karşılık NATO'dan AB'ye gizli bilgilerin akışını engellediğini ve diplomatik düzeyde kısır döngü yaşandığını belirtti.

Habere göre “Politico”, üst düzey bir Avrupalı ​​yetkilinin, Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye olan düşmanlığının Avrupa'nın savunma önceliklerini etkilemesinden endişe duyduğunu ve bazı ortakların Güney Kıbrıs’ı bir katalizörden ziyade potansiyel bir engel olarak gördüğünü dile getirdiğini kaydetti.

Haberde, NATO'nun da aynı endişeyi dile getirdiği ve diplomatların, Türkiye'nin Avrupa savunma planlarından dışlanmasının "Rus tehdidi karşısında birliği zayıflattığını" vurguladığı ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Politico'ya verdiği bir röportajda "aşamalı yaklaşım" stratejisini sunduğunu ve anahtar noktanın, Türkiye'yi Güney Kıbrıs'ın NATO entegrasyonuna ön hazırlık olarak görülen "Barış İttifakı" programına dahil edilmesini kabul etmeye ikna etmek olduğunu söylediğini yazdı.

Haberde, Rum Avrupa Konularından Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna’nın da durumun ciddiyetini kabul ettiği ve savunma, güvenlik ve Ukrayna'ya desteğin, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’ndaki en önemli öncelikleri olacağını belirttiği ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamalarda, yarından itibaren devralacakları AB Dönem Başkanlığı için tamamen hazır olduklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, güçlü bir Avrupa Birliği’nin “güçlü bir Kıbrıs” anlamına geldiğini kaydederek, hazırlık döneminde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.